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برلمان

لتخفيف العبء عن المواطنين.. برلماني يطالب بخفض أسعار الكمامات لـ 5 جنيهات

السبت 18/يوليه/2020 - 02:02 ص
الكمامات
الكمامات
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حسن رضوان
طالب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة توفير الكمامات بأسعار مخفضة على بطاقات التموين وهبوط سعر الكمامة من 8 جنيه الى 5 جنيه.

وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، هناك العديد من الأشخاص الذين يقومون برفع أسعار الكمامات بشكل عشوائي ويجب أن تقوم وزارة التموين بدورها فى تقديم هذه الكمامات للمواطنين بأسعار مخفضة لكى نستطيع أن نقضى على الزيادات فى أسعار الكمامات.

أكد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن طرح الكمامات على بطاقات التموين كان يشوبه نوع من التخوف أن يتم اتهام الدولة باستغلال الأزمة والاستفادة من خلالها بجانب ضرورة توفيرها لمنع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تشغيل مصانع الملابس الجاهزة المتوقفة بسبب أزمة كورونا.

وأضاف خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس، أنه تم التعاقد بين الهيئة العامة للسلع التموينية وهيئة الشراء الموحد لشراء 40 مليون كمامة قماش على أن يتم طرحها على بطاقات التموين اختياريًا.
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