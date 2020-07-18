لتخفيف العبء عن المواطنين.. برلماني يطالب بخفض أسعار الكمامات لـ 5 جنيهات

طالب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة توفير الكمامات بأسعار مخفضة على بطاقات التموين وهبوط سعر الكمامة من 8 جنيه الى 5 جنيه.





وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، هناك العديد من الأشخاص الذين يقومون برفع أسعار الكمامات بشكل عشوائي ويجب أن تقوم وزارة التموين بدورها فى تقديم هذه الكمامات للمواطنين بأسعار مخفضة لكى نستطيع أن نقضى على الزيادات فى أسعار الكمامات.



