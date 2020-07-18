مواطن يستغيث بعد حذف فرد من أسرته ببطاقة التموين

استغاث المواطن محمد جاد الرب أحمد عبدالله من بولاق الدكرور بالجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف فرد من أسرته من صرف بطاقة التموين.





ويقول فى رسالته : أنا كنت بصرف 3 أفراد خبز بعد ما عملت بدل فاقد بصرف 2 فقط مع العلم أنا مقدم للزوجة ورق علشان أضيفها من خمس سنوات ولم يتم إضافتها حتى الآن.





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رقم البطاقة 121005194403





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



