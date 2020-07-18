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أخبار العالم

أردوغان تخلى عنهم.. عشرات القتلى في اشتباكات بين مرتزقة سوريين داخل ليبيا

السبت 18/يوليه/2020 - 12:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الجمعة، أن العاصمة طرابلس شهدت خلال الساعات الأخيرة اشتباكات عنيفة بين مرتزقة وإرهابيين سوريين بسبب خلافات حول عدم دفع رواتبهم، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

وقال عضو  شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي عقيلة الصابر، في تدوينة على صفحته الرسميّة بموقع "فيسبوك": "سقط 4 قتلى سوريين في اشتباكات بطرابلس بسبب التأخر في دفع مرتباتهم من قبل حكومة الوفاق".

في السياق ذاته، قالت صحيفة "المرصد" الليبية، إن 4 مرتزقة سوريين موالين لمليشيات تركيا في طرابلس، لقوا مصرعهم أول أمس بسبب خلاف على مستحقات ماليّة بقيمة 48 ألف دولار، أي بواقع 12 ألف دولار لكل منهم، وسط تصاعد حدة التمرّد بينهم بعد التخلّي عنهم من قبل حكومة الوفاق غير الشرعية. 

ونقلت الصحيفة عن مصدر سوري حقوقي قوله إن المسلحين المرتزقة قتلوا إثر اشتباك دار بينهم وبين قيادة مجموعتهم، مضيفًا: "القتلى تابعون لمليشيا موالية لتركيا تسمى صقور الشمال، وهي إحدى الفصائل المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين السوري الذي يجاهر بامتلاكه أذرعًا مسلحة تعمل تحت ما يسمّى الجيش الحر".

وقال المصدر: "إرهابي يدعى حسن خيرية، موالٍ للمخابرات التركية هو من يتزعم هذا اللواء وكان يتواجد طوال الفترة الماضية مع مساعده خليل خيرية في العاصمة الليبيّة طرابلس، فقد الكثير من عناصره في القتال على يد الجيش الوطني الليبي".

ووفق المصدر ذاته، فإنّ القتلى الأربعة أثاروا مشكلة الليلة الماضية، حيث كان تمركزهم مابين منطقتي صلاح الدين وخلة الفرجان على طريق السدرة مع قيادتهم على خلفية تأخر المرتبات وعدم حصولهم على المال فيما تحصلت فصائل أخرى مثل "السلطان سليمان شاه"، الملقبة بـ "العمشات" على مستحقاتها مقابل القتال في صفوف حكومة الوفاق.
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