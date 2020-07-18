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أحمد سعد: خناقة شيرين وحسام حبيب مصطنعة

السبت 18/يوليه/2020 - 01:38 ص
الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد
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حمزة شعيب
قال الفنان أحمد سعد، إنه كان يقدم أغاني حزينة، وهذا أثر على حضوره الأفراح، لذا قرر أن يغني رومانسي فيما بعد، مشيرا إلى أنه قدم أشكالا كثيرة من الفن شعبي ورومانسي.

جاء ذلك في لقاء خاص مع برنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، وفي رده على سؤال: "تقول بأحبك ياصاحبى"، أجاب "للفنان عمرو سعد".

وذكر المطرب أحمد سعد أن الغياب لفترات سببها لكى أفن وبسبب الظروف، ولدى فترات معينة يكون بها مشاكل.

وتابع: "اتكلمت مع حسن شاكوش فى أغنية "بيتعملي ميت حساب" وسنعمل مايحبه الناس وستكون بشكل يناسب المهرجانات والجمهور، ونقابة المهن الموسيقية تبحث في الموضوع.

واستطرد: "لست مع منع أغانى المهرجانات، لكن لي الوقت نفسه هناك أغاني مهرجانات غير لائقة وتؤثر على الأطفال"، مضيفًا: "مزمار عبدالسلام رقص الناس كلها".

وعن المشكلة التي دار بخصوص حسام حبيب والفنانة شيرين، قال أحمد سعد: "شيرين وحسام حبيب من أعز أصحابي ، وبأقعد أعمل شخصيات تضحك تفكرنا بأيام زمان ، وفجأة وجدت أخبار عن خناقة شيرين وحسام حبيب".

وتابع: "لم أقف أبدا فى مشكلة تخص شيرين وحسام حبيب وشيرين لو عندها مشكلة مش هتكلمني ، هتكلم حد أهدى مني  والموضوع كله مصطنع".
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