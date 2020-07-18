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أخبار البلد

تعرف على تمويل مشروعك الخاص من صندوق التنمية المحلية

السبت 18/يوليه/2020 - 01:30 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
توفر وزارة التنمية المحلية من خلال صندوق التنمية المحلية، قروضا ميسرة للشباب وللمرأة المعيلة في المحافظات، ويدعم النشاط الأهلى بالقرى من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الأهلية والتعاونيات، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 

ويحق للمواطنين والمرأة المعيلة التقديم  للحصول على القرض إذا توافرت الشروط التي وضعها الصندوق للمقترضين وتشتمل على.

يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله وذلك بالنسبة للقروض التي تزيد عن 3 آلاف جنيه.

أما الأوراق المطلوبة للتقديم علي قرض من صندوق التنمية المحلية وهى كالآتى:
- استمارة طلب القرض حسب النموذج المعتمد من الصندوق 
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض - ضامنيه"
- موقف التجنيد للرجل حتى 30 عاما
ويشترط الصندوق عدة اشتراطات:
- لا يقل طالب القرض عن 21 عاما ولا يزيد على 55 عاما
- ألا يكون من العاملين بالوحدات المحلية 
- محضر معاينة لمكان المشروع
- إقرار معتمد من الوحدة المحلية بان المعتمد لم يتقدموا بطلب قرض أو أحد أفراد أسرته تحت السداد
- إقرار من الضامن بالخصم من المرتب معتمد.
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