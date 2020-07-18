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برلمان

لتوفير كمامات.. برلماني يطالب بضرورة التنسيق بين وزارة الصناعة والتموين

السبت 18/يوليه/2020 - 03:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود وزارة التموين فى التعاقد بين الهيئة العامة للسلع التموينية وهيئة الشراء الموحد لشراء 40 مليون كمامة قماش على أن يتم طرحها على بطاقات التموين اختياريًا.

وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن الكمامات التى تقوم بتوزيعها وزارة التموين تستخدم لمدة شهر وسعرها منخفض جدا مقارنة بأسعار الكمامات الأخرى التى تباع فى الخارج، مؤكدًا أن الكمامات التى تباع فى الخارج تستخدم لمرة واحدة والكمامة الخاصة بوزارة التموين تغسل ويتم استخدامها لمدة 30 يوم.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التنسيق الدائم مع وزارة الصناعة والتموين بشأن توفير الكمامات لمنع انتشار فيروس كورونا فى المجتمع.

وكان ذلك بعد أن أكد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن طرح الكمامات على بطاقات التموين كان يشوبه نوع من التخوف أن يتم اتهام الدولة باستغلال الأزمة والاستفادة من خلالها بجانب ضرورة توفيرها لمنع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تشغيل مصانع الملابس الجاهزة المتوقفة بسبب أزمة كورونا.

وأضاف خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس الخميس، أنه تم التعاقد بين الهيئة العامة للسلع التموينية وهيئة الشراء الموحد لشراء 40 مليون كمامة قماش على أن يتم طرحها على بطاقات التموين اختياريًا.
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