أحمد سعد يبدع في "على بالي" للفنانة شيرين غناء.. فيديو

استضاف الإعلامي رامي رضوان، اليوم الجمعة، الفنان أحمد سعد، ببرنامج مساء dmc، الذي يذاع على قناة dmc، وذلك بعد تألقه في تقديم أغاني مسلسل البرنس الذي عرض خلال شهر رمضان بطولة الفنان محمد رمضان وبمشاركة النجم أحمد زاهر والنجمة روجينا وعدد من الفنانين.





ويتحدث الفنان أحمد سعد خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، عن كواليس تحضير أغانى المسلسل، ويكشف مصير أغنية "١٠٠ حساب" مع حسن شاكوش بعد رفض نقابة المهن الموسيقية طرحها، كما يغنى خلال اللقاء باقة من أجمل أغانيه ويحتفل مع جمهوره بقدوم عيد الأضحى المبارك.





وأبدع سعد في غناء أغنية على بالي للفنانة شيرين، في أداء أذهل مقدم البرنامج رامي رضوان.





وذكر المطرب أحمد سعد أن الغياب لفترات سبببها لكى أفن وبسبب الظروف، ولدى فترات معينة يكون بها مشاكل.