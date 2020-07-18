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محمد فاضل: ممدوح الليثي اندهش من إصراري تقديم ناصر 56 أبيض وأسود

السبت 18/يوليه/2020 - 05:25 ص
محمد فاضل
محمد فاضل
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عبد الخالق صلاح
قال المخرج الكبير محمد فاضل، أن التلفزيون ما زال الوسيلة الأهم لإيصال الرسائل السياسية والفنية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن منصات التواصل المختلفة لها خطورة كبيرة على مجتمعنا.

وأضاف فاضل، خلال حواره لبرنامج التاسعة، تقديم هبة جلال، والمذاع عبر فضائية الأولي المصرية: إن ماسبيرو ما زال عظيمًا رغم مرور 60 عامًا على تدشينه، لافتا إلى أنه يقدم رسالته السياسية والفنية والاجتماعية.

وأكد فاضل أن فيلم ناصر 56 بطولة الفنان الراحل أحمد زكي من إنتاج ماسبيرو؛ مرددا: لم يكن من المتوقع أن يكون أبيض وأسود، متابعا: أصررت على أن يكون كذلك، رغم أن ممدوح الليثي اندهش وقتها.

وأشار فاضل أن الرئيس جمال عبد الناصر صرف له مكافأة مالية بعد أول مسلسل أخرجه.
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