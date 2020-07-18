أخبار الحوادث.. تحقيقات في اتهام الفنانة شيما عادل لـ لاعب الأهلي.. انتشال جثمان شاب بعد غرقه بشاطئ الهانوفيل

نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها كالآتي:





تجري نيابة العجوزة تحقيقات موسعة في اتهام الفنانة شيما عادل، للاعب النادي الأهلي سابقا، مدرب عام نادي الانتاج الحربي حاليا، الكابتن محمد عبد الله، بضربها وسبها وشتمها وسرقتها، بعد إنكار زواجه منها.





واصلت وزارة الداخلية، توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة من خلال فعاليات المرحلة الثالثة عشرة من مبادرة وزارة الداخلية (كلنا واحد) لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى على مستوى الجمهورية.





تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان شاب من شاطئ الهانوفيل بالعجمي، اليوم الجمعة، بعد نزوله إلى السباحة في وقت مبكر في الساعات الأولى من صباح اليوم.





أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، عن انتهاء اليوم السابع من تلقى مستندات الترشح فى انتخابات عضوية مجلس الشيوخ فى الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة.





أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن بدء تنفيذ أعمال إصلاح طارئ لفاصل منزل كوبرى الفنجري القديم القادم من مدينة نصر إتجاه حدائق القبة.





ناشدت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة عند نشر أو إعادة نشر أي أخبار صادرة عن الهيئة، وتهيب كذلك بالصفحات الأخرى عدم نشر أي أخبار غير صادرة عن الهيئة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.





اقدم مدير الجمعية الزراعية بقرية أبيج التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية علي التخلص من حياته عن طريق تناول حبوب غلة لاكتشاف عجز ٢٣٣٥ شيكارة يوريا مدعمة بالجمعية وتم نقله إلى مشرحة المستشفى الجامعي بطنطا.





أدلى المتهمان بقتل سيدة عجوز داخل شقتها بحدائق الاهرام باعترافات تفصيلية لجريمتهما طمعا في مصوغاتها الذهبية.



