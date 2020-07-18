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رياضة

الأهلى الأفضل فنيا.. صحفي تونسي: بن شرقى يزيد من حظوظ الزمالك أمام الرجاء.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 06:50 ص
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الزمالك والاهلي
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حسن العمدة
قال الناقد الرياضى التونسى، عرفات الحمروني، إن مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، استثنائي بكل المقاييس، هذا الموسم.

وأضاف عرفات الحمروني ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلى يعد زعيم دوري الأبطال، تاريخيا، كما يعد الفضل فنيا، لما يمتلكه من نجوم ذات شأن كبير، وهو ما يزيد من حظوظه على حساب الوداد المغربي.


كما أشار إلى أن وجود الثنائى المغربي، أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بصفوف الزمالك، يرجح كفته على حساب الرجاء المغربي.

وأتم حديثه قائلا :" الوداد المغربي يعاني بشكل كبير ولديه أزمات كثيرة ، ولهذا فالرجاء أفضل منه، هذا الموسم".
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