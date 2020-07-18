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فن

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: متعالي ومحدش بيسلم من لسانه

السبت 18/يوليه/2020 - 02:17 ص
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
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نبيل العدوى
فتحت الفنانة عفاف مصطفى النار على الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وقالت عفاف مصطفى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يتعمد التعامل بتعالي في أماكن التصوير، وأضافت: مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك طول الوقت، جاى دلوقتى تقول شغلوني وجربوني، طب مش تغير من نفسك أولا.


وأعلن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إنه لن يقوم بتأدية دور "ضيف شرف"، فى أى عمل فنى مرة أخرى حتى رحيله من هذه الدنيا، مشيرًا إلى أن كافة مشاركته الفنية فى المستقبل ستكون بأدوار رئيسية وليست شرفية، وتابع:"مش هخليهم يعملوا معايا زى ما عملو مع محمود الجندى". 
 
وأضاف "أبو زهرة"، أن الفنان محمود الجندى مات محصور من الوسط الفنى ، وتابع"لأن مكنوش يقيموه كويس"،مشيرًا إلى أنه يسمى لقب "ضيف الشرف" فى العمل الفنى بضيف "القرف"، مضيفًا:"أنا بعلن أنى مش هلعب دور ضيف الشرف لحد ما أموت".
ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: متعالي ومحدش بيسلم من لسانه
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