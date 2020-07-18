ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: متعالي ومحدش بيسلم من لسانه

فتحت الفنانة عفاف مصطفى النار على الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.
وقالت عفاف مصطفى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يتعمد التعامل بتعالي في أماكن التصوير، وأضافت: مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك طول الوقت، جاى دلوقتى تقول شغلوني وجربوني، طب مش تغير من نفسك أولا.
وقالت عفاف مصطفى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يتعمد التعامل بتعالي في أماكن التصوير، وأضافت: مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك طول الوقت، جاى دلوقتى تقول شغلوني وجربوني، طب مش تغير من نفسك أولا.