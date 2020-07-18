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رياضة

صحفي مغربي: ذكرياتي مؤلمة مع نهائى أفريقيا 2002 بسبب الزمالك.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 02:27 ص
جانب من لقاء الزمالك
جانب من لقاء الزمالك والرجاء 2002
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حسن العمدة
قال الناقد الرياضى المغربي، أمين العمري، إنه يمتلك ذكريات مؤلمة جدا مع نهائى دوري أبطال أفريقيا، نسخة عام 2002، بين الزمالك والرجاء المغربي، بصفته مشجعا للأخضر.

وأضاف أمين العمري ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن مصر والمغرب، دائما التواجد فى البطولات الأفريقية بالنسخ الأخيرة.


ولفت الصحفي المغربي، إن المدير الفنى الفرنسي، باتريس كارتيرون لديه خبرة كبيرة بفريق الرجاء، بجانب وجود الثنائى محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، وهو ما يصعب من مهمة العالمي.

وأكد أمين العمري، إن مواجهة الزمالك مع الرجاء، هو عودة حميدة للفريقين فى دورى ابطال افريقيا.
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