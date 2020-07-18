AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الاتصالات: بيانات المواطنين المسجلة في أجهزة الحكومة مربوطة بالرقم القومي

السبت 18/يوليه/2020 - 01:48 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
جاوب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أمر كيف يتم ربط بيانات المواطنين بالخدمات الحكومية.

وقال وزير الاتصالات، في حواره لبرنامج "المواجهة"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إن كل بيانات المواطنين المسجلة في أجهزة الحكومة أصبحت مربوطة بالرقم القومي، مضيفا أن الدولة تعمل في ملف الرقمنة بكل قوة واهتمام خلال الفترة الحالية.

وفي السياق نفسه أشار إلى أنه مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وفرض حظر الحركة ازداد بشكل كبير الضغط على شبكة الانترنت، مضيفا أنه :"ساعات الذروة زادت لأكثر من 16 ساعة في اليوم في فترة الجائحة".

وأكد أن هذا الأمر حدث لأسباب أهمها أن المواطنين جلسوا في المنزل والتزموا بالإجراءات الاحترازية والعزل المنزلي، واستخدم الكثيرين الانترنت في كل شيء في الحياة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات: أحمال الإنترنت تضاعفت بسبب كورونا وتطوير الشبكة ساعدنا في الصمود

رئيس الوزراء يتابع خطة الاستعانة بمكاتب البريد لتقديم خدمات التوثيق العقاري

عمرو طلعت: إتاحة خدمات القومي لتنظيم للاتصالات رقميا نهاية 2020

وزير الاتصالات: ارتفاع نسبة زيادة استخدام الإنترنت المنزلي إلى 99% بسبب فيروس كورونا

منها المرور والدعاوى القضائية.. وزير الاتصالات: إطلاق 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية أول يوليو

وزير الاتصالات: إتاحة خدمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رقميا نهاية 2020 بتكلفة 6 مليارات جنيه.. وارتفاع نسبة زيادة استخدام الإنترنت المنزلي إلى 99% و للمحمول 35% بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

روان بن حسين .. زواج بدأ بالاغتصاب وانتهى بمرض جنسي خطير

شاهد.. طالب ثانوية عامة يكتب إجابة ساخرة عن أحد أسئلة امتحان الفيزياء

تحقيقات في اتهام الفنانة شيما عادل لـ لاعب الأهلي السابق بإنكار زواجهما وسرقتها

الصحة: حالات الشفاء من كورونا تتخطى الـ 27 وخروجهم من المستشفيات

ضربوه بالبيض.. موجة من التعاطف مع شاب سودانى تعرض للتنمر في المعادي

أخبار الرياضة .. مرتضى منصور ينفي الانسحاب من الدوري.. نجم الأهلي يرفض هجوم لاعب الزمالك على الخطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بينها قص الأظافر وتجفيف الجوارب.. أغرب وأسوأ سلوكيات المسافرين خلال الرحلات الجوية

طريقة تحضير قرص السبانخ بالجبنة.. خطوة بخطوة