وزير الاتصالات: بيانات المواطنين المسجلة في أجهزة الحكومة مربوطة بالرقم القومي

جاوب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أمر كيف يتم ربط بيانات المواطنين بالخدمات الحكومية.





وقال وزير الاتصالات ، في حواره لبرنامج "المواجهة"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إن كل بيانات المواطنين المسجلة في أجهزة الحكومة أصبحت مربوطة بالرقم القومي، مضيفا أن الدولة تعمل في ملف الرقمنة بكل قوة واهتمام خلال الفترة الحالية.





وفي السياق نفسه أشار إلى أنه مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وفرض حظر الحركة ازداد بشكل كبير الضغط على شبكة الانترنت، مضيفا أنه :"ساعات الذروة زادت لأكثر من 16 ساعة في اليوم في فترة الجائحة".





وأكد أن هذا الأمر حدث لأسباب أهمها أن المواطنين جلسوا في المنزل والتزموا بالإجراءات الاحترازية والعزل المنزلي، واستخدم الكثيرين الانترنت في كل شيء في الحياة.