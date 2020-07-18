وزير الاتصالات: مبادرة مستقبلنا رقمي تهدف لتعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل جديدة عن مبادرة مستقبلنا رقمي.





وقال وزير الاتصالات ، في حواره لبرنامج "المواجهة"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إن مبادرة مستقبلنا رقمي والتي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية الصناعات تكنولوجيا المعلومات تهدف إلى تعزيز مكانه مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات.





وأضاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن جمهورية مصر العربية ضمن الدول المصدرة للخدمات الرقمية، متابعا أنه فضلا عن إتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع.





الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أنه يتم هذا الأمر من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة. وأكمل، أنه يتم هذا الأمر من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة.



