الإسماعيلي: اتحاد الكرة تخاذل ورفض إجراء مسحة طبية لحكام ودية أسوان

وأضاف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن النادي قام بمخاطبة اتحاد الكرة ولم يصل أي رد ثم خاطب لجنة الحكام الذي جاء ردها باقتراح وهو عدم إجراء مسحة لـ 3 لاعبين من الفريق مع إجراء مسحة للحكام.









وتابع أن النادي لم يتسلم أي خطاب رسمي من اتحاد الكرة بشأن ضرورة تكفل الفريق المستضيف للودية بـ المسحة الطبية للحكام مشددا ان لجنة الكرة والاتحاد تخاذلوا ورفضوا إجراء تلك المسحة الطبية.



