الإسماعيلي: اتحاد الكرة تخاذل ورفض إجراء مسحة طبية لحكام ودية أسوان

أكد طارق أبو الليل المدير الإداري لـ فريق الاسماعيلي أن النادي قام بإرسال خطاب لـ منطقة الإسماعيلية بشأن إجراء مسحة طبية لـ حكام مباراة الفريق الودية امام اسوان ولكن ردهم كان بأنه لا شأن لهم بهذا الأمر.
وأضاف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن النادي قام بمخاطبة اتحاد الكرة ولم يصل أي رد ثم خاطب لجنة الحكام الذي جاء ردها باقتراح وهو عدم إجراء مسحة لـ 3 لاعبين من الفريق مع إجراء مسحة للحكام.
وتابع أن النادي لم يتسلم أي خطاب رسمي من اتحاد الكرة بشأن ضرورة تكفل الفريق المستضيف للودية بـ المسحة الطبية للحكام مشددا ان لجنة الكرة والاتحاد تخاذلوا ورفضوا إجراء تلك المسحة الطبية.
أما عن حكم المباراة حسن السندبيسي فأكد أنه قام باجراء مسحة طبية قبل المباراة بـ أسبوع تبع وزارة الكهربا حيث انه موظف بها.