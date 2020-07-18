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أخبار العالم

تركي آل الشيخ: خدمات استثمارية لدعم الشباب والشركات الترفيهية الأسبوع المقبل

السبت 18/يوليه/2020 - 01:43 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، أن اتفاقا وُقع مع مجموعة من البنوك لتقديم كافة أنواع الدعم الممكنة للشباب والشركات الترفيهية بمختلف أنواعها في المملكة. 

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تم الاتفاق مع مجموعة من البنوك على تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة لشباب وبنات الوطن والشركات الترفيهية بمختلف أنشطتها".

وأضاف "الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن خدمات استثمارية لدعم الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الترفيه و ستكون هناك أخبار تسعد وتلبي تطلعات الجميع".

وكان آل شيخ قد أعلن في وقت سابق عن عودة نشاط المراكز الترفيهية، وذلك من خلال حملة "ترفيهنا آمن" التي أطلقتها الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على مراجعة الدليل الإرشادي وتطويره بما يتناسب مع المراحل المقبلة، ويضمن السلامة لجميع الزوار والعاملين.
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