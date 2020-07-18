وزير الاتصالات: مجالناش ولا شكوى بسبب الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة.. ونسعى لتوفير فرص عمل للشباب مع الشركات العالمية

مجالناش ولا شكوى بسبب الانترنت في امتحانات الثانوية العامة

نسعى لتوفير فرض عمل للشباب مع الشركات العالمية من خلال العمل الحر عبر منازلهم التجريب

مبادرة مستقبلنا رقمي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات





كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الطريقة التي تعاملت بها الوزارة ظل أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد ووقت الحظر الذي كان مفروض في بداية الجائحة والضغط الشديد من قبل المستخدمين في تلك الفترة.

وقال وزير الاتصالات، إنه مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وفرض حظر الحركة ازداد بشكل كبير الضغط على شبكة الانترنت، مضيفا أنه :"ساعات الذروة ذات لأكثر من 16 ساعة في اليوم في فترة الجائحة".

وتابع أن هذا الأمر حدثت لأسباب أهمها أن المواطنين جلسوا في المنزل والتزموا بالإجراءات الاحترازية والعزل المنزلي، واستخدم الكثير الانترنت في كل شيء في الحياة.

ولافته إلى أن الشبكة تحملت كل هذه الأحمال والضغط ولم تحدث أي مشكلة أو أزمة في هذا الأمر على الإطلاق، متابعا :"بفضل تحديثات وجهود كبيرة".

وأكد أنه لم يأتي لنا أي شكاوي بسبب الانترنت خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، والأمر تسير بطريقة أكثر من رائعة ومحمودة، قائلا :مجالناش ولا شكوى بسبب الانترنت في امتحانات الثانوية العامة".

وجاوب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أمر كيف يتم ربط بيانات المواطنين بالخدمات الحكومية.

وقال الوزير، إن كل بيانات المواطنين المسجلة في أجهزة الحكومة أصبحت مربوطة بالرقم القومي، مضيفا أن الدولة تعمل في ملف الرقمنة بكل قوة واهتمام خلال الفترة الحالية.





وفي السياق نفسه أشار إلى أن مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وفرض حظر الحركة ازداد بشكل كبير الضغط على شبكة الانترنت، مضيفا أنه :"ساعات الذروة ذات لأكثر من 16 ساعة في اليوم في فترة الجائحة".

وأكد أن هذا الأمر حدث لأسباب أهمها أن المواطنين جلسوا في المنزل والتزموا بالإجراءات الاحترازية والعزل المنزلي، واستخدم الكثيرين الانترنت في كل شيء في الحياة.









قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك الأن 155خدمة مميكنة بالكامل لأهل محافظة بورسعيد، مضيفا أن منصة مصر القومية مرتبطة مع منصات الوزارة.

وأضاف وزير الاتصالات، أنه سنبدأ تعميم حزم الخدمات المتعلقة بالتموين والمركبات ووزارة العدل والمستثمرين، مؤكدا أن هذه الخدمات في غاية الأهمية في المرحلة الحالية.

وتابع أنه نسعى لتوفير فرض عمل للشباب معه الشركات العالمية من خلال العمل الحر عبر منازلهم التجريب.

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أنه تم زيادة حجم المتدربين في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 4 الألف إلى 13 ألف في عام 2019، متابعا أن إلى أن وصلت 100 ألف في عام العام الحالي.

وأضاف وزير الاتصالات، أنه يتم التدريب عبر برامج عالمية كما تم التعاقد مع 10 و12 شرك ة عالمية متخصصة في مسارات مختلفة لتدريب الشباب.

وتابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه نسعى لتوفير فرض عمل للشباب معه الشركات العالمية من خلال العمل الحر عبر منازلهم التجريب.





كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل جديدة عن مبادرة مستقبلنا رقمي.

وقال وزير الاتصالات، إن مبادرة مستقبلنا رقمي والتي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية الصناعات تكنولوجيا المعلومات تهدف إلى تعزيز مكانه مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه أيضا تضع جمهورية مصر العربية ضمن الدول المصدرة للخدمات الرقمية، متابعا أنه فضلا عن إتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع.

وأكمل الوزير، أنه يتم هذا الأمر من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة.