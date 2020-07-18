ظهورات نورانية لـ العذراء مريم فى دير مواس.. شاهد

تداول عدد من رواد على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورا قيل إنها لظهور السيدة ا لعذراء مريم





السيدة العذراء مريم فى كنيستها بدير مواس بالمنيا. ظهرت





والتقط عدد من شباب المدينة هذه المشاهد النورانية ، فى حين لم تصدر الكنيسة بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفى ظهور العذراء مريم.





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و الجدير بالذكر أن ولدت السيدة العذراء مريم في مدينة الناصرية، حيث كان والداها يقيمان، وكان كلاهما متوجع القلب؛ لأنه لم يكن يستطيع أن يقدم قربانا لله لأنه لم ينجب أولادا فلما جاء ملء الزمان المعين حسب التدبير الإلهي أرسل ملاك الرب وبشر الشيخ يواقيم والدها حينما كان قائما في الجبل يصلي.





واعتاد جموع كبيرة من المصريين خلال فترة صوم السيدة العذراء أن يذهب إلى الكنائس التى بنيت على اسمها للتبرك بها، وإيقاد شمعة تعبر عن طلبه أو أمنية يرغب في تحقيقها أمام أيقونة السيدة العذراء مريم، وهى الشخصية المحبوبة من كل البشرية على مدى تاريخها، ومكرمة جدا في جميع الأديان، ويطلب الجميع شفاعتها في جميع الأوقات والظروف.