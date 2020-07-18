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أحمد سعد يبدع في ابتهال من الزمن الجميل للنقشبندي

السبت 18/يوليه/2020 - 03:03 ص
أحمد سعد
أحمد سعد
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حمزة شعيب
استضاف الإعلامي رامي رضوان، الجمعة، الفنان أحمد سعد، ببرنامج مساء dmc، الذي يذاع على قناة dmc، وذلك بعد تألقه في تقديم أغاني مسلسل البرنس الذي عرض خلال شهر رمضان بطولة الفنان محمد رمضان وبمشاركة النجم أحمد زاهر والنجمة روجينا وعدد من الفنانين.

ويتحدث الفنان أحمد سعد خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، عن كواليس تحضير أغانى المسلسل، ويكشف مصير أغنية "١٠٠ حساب" مع حسن شاكوش بعد رفض نقابة المهن الموسيقية طرحها، كما يغنى خلال  اللقاء باقة من أجمل أغانيه ويحتفل مع جمهوره بقدوم عيد الأضحى المبارك.

وأبدع سعد في ابتهال للنقشبندي بعنوان "النفس تشكو من يدري بمن فيها"، وأذهل سعد مقدم البرنامج رامي رضوان بحنجرته الذهبية.

وذكر المطرب أحمد سعد أن الغياب لفترات سبببها لكى أفن وبسبب الظروف، ولدى فترات معينة يكون بها مشاكل.
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