عصام عبدالفتاح يعلن ترشحه لـ انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ..فيديو

أعلن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق عن نيته للترشح لـ لجنة الحكام خلال الانتخابات المقبلة في ظل رغبته لـ تطوير منظومة التحكيم خلال الفترة المقبلة. لجنة





وأكد عصام عبد الفتاح في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أنه مازال لديه الكثير ليقدمه لـخدمة التحكيم خاصة وان المنظومة بحاجة للتطوير بشدة. بحاجةبشدة.





إقرأ ايضا | مرتضى منصور ينفي انسحاب الزمالك من الدوري





وأضاف أن تطبيق تقنية " الفار " يعد من أهم انجازات اللجنه الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حيث ستساهم في تقليل الاخطاء خلال المباريات.



