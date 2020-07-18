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رياضة

عصام عبدالفتاح يعلن ترشحه لـ انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ..فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعلن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق عن نيته للترشح لـ لجنة الحكام خلال الانتخابات المقبلة في ظل رغبته لـ تطوير منظومة التحكيم خلال الفترة المقبلة.

وأكد عصام عبد الفتاح في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أنه مازال لديه الكثير ليقدمه لـخدمة التحكيم خاصة وان المنظومة بحاجة للتطوير بشدة.


وأضاف أن تطبيق تقنية " الفار " يعد من أهم انجازات اللجنه الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حيث ستساهم في تقليل الاخطاء خلال المباريات.

وأكمل أن الفار لن يمنع الاخطاء تماما ولكن سيتم تقليلها بشكل كبير بالاضافة لـ تخفيف الضغط على الحكام خلال المباريات 
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