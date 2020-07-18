AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

هوندا تكشف عن الجيل 11 من سيفك 2021

السبت 18/يوليه/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشفت شركة هوندا اليابانية الشهيرة في مجال صناعة السيارات عن الجيل الـ11 الجديد كليا من طراز سيفيك 2021 والذي يشهد تغييرات كبيرة

كما كشفت هوندا عن عودة فئة السيدان في الجيل الحادي عشر من سيفيك 2021 وهي خطوة من الشركة لمحاولة زيادة مبيعات السيارة في الأسواق العالمية

وأكدت الشركة أن هوندا ستنقل إنتاج سيارة سيفيك هاتشباك إلى مصنع إنديانا في الولايات المتحدة الامريكية بعدما قررت إغلاق مصنعها في المملكة المتحدة
واوضحت هوندا إنها تحاول بكل الطرق التماشي مع التغييرات الكبيرة التي تشهداه رغبات المشترين في أسواق السيارات وهو الامر الذي كان سبب في إعادة نسخة سيفيك
.
وتبحث هوندا الان عن موازنة وتحقيق رغبات سوق الشراء من أجل تحقيق أفضل مبيعات ممكنة خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تعيشها صناعة السيارات عام 2020

ومن المعروف عن  صناع السيارات أن عام 2020 هو الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في سبتمبر من عام 1945 لما خلفه إيقاف المصانع وانهيار المبيعات من خسائر غيرت في حاضر ومستقبل الكثير من شركات السيارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيسان مصر تؤكد استمرار العمل في الإنتاج

هوندا تستأنف إنتاج سياراتها بعد الهجوم الإلكتروني

هوندا توقف إنتاج سيارتها «سيفيك»

ترشيحاتنا

تعليق تركي آل الشيخ بعد فشل ألميريا في خطف بطاقة التأهل المباشر لـ الليجا

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: متعالي ومحدش بيسلم من لسانه

دعاء يوم الجمعة بعد المغرب لفك الكرب.. ردده حتى أذان العشاء

صفقة رافال وميراج وصواريخ عابرة للقارات.. هل تخطط إثيوبيا لعمل عسكري واسع قريبا؟

زعلانة وعندي اكتئاب.. فيفي عبده تشارك جمهورها بصورة جديدة عبر انستجرام

به شرط جزائي.. وكيل جيرالدو يفجر مفاجأة بشأن عقد اللاعب مع الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بينها قص الأظافر وتجفيف الجوارب.. أغرب وأسوأ سلوكيات المسافرين خلال الرحلات الجوية

طريقة تحضير قرص السبانخ بالجبنة.. خطوة بخطوة