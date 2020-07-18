هوندا تكشف عن الجيل 11 من سيفك 2021

كشفت شركة هوندا اليابانية الشهيرة في مجال صناعة السيارات عن الجيل الـ11 الجديد كليا من طراز سيفيك 2021 والذي يشهد تغييرات كبيرة



كما كشفت هوندا عن عودة فئة السيدان في الجيل الحادي عشر من سيفيك 2021 وهي خطوة من الشركة لمحاولة زيادة مبيعات السيارة في الأسواق العالمية



وأكدت الشركة أن هوندا ستنقل إنتاج سيارة سيفيك هاتشباك إلى مصنع إنديانا في الولايات المتحدة الامريكية بعدما قررت إغلاق مصنعها في المملكة المتحدة

واوضحت هوندا إنها تحاول بكل الطرق التماشي مع التغييرات الكبيرة التي تشهداه رغبات المشترين في أسواق السيارات وهو الامر الذي كان سبب في إعادة نسخة سيفيك

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وتبحث هوندا الان عن موازنة وتحقيق رغبات سوق الشراء من أجل تحقيق أفضل مبيعات ممكنة خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تعيشها صناعة السيارات عام 2020



ومن المعروف عن صناع السيارات أن عام 2020 هو الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في سبتمبر من عام 1945 لما خلفه إيقاف المصانع وانهيار المبيعات من خسائر غيرت في حاضر ومستقبل الكثير من شركات السيارات.

