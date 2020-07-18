ليس بديلًا لقناة السويس.. متحدث الهيئة: سعة ممر جابهار الإيراني محدودة

أكد جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إن ممر "جابهار" الملاحي الدولي الذي أعلنت إيران عن إنشائه، لا يعتبر بديلًا أو منافسًا لقناة السويس.





وقال صفوت في تصريحات لموقع الـ"مونيتور" الأمريكي: " الممر الإيراني ليس بديلًا أو منافسًا لقناة السويس المصرية التي تتجاوز طاقتها مليار طن سنويًا على عكس سعة الممر الإيراني المحدودة، لأن هدفه هو خدمة تجارة آسيا غير الساحلية، بين الدول والبلدان المطلة على بحر قزوين، وهو ما يحد من البضائع".





وأضاف: "فكرة ممر النقل الدولي الإيراني تعود إلى عام 2000 عندما وقعت إيران وروسيا والهند اتفاقية مشتركة لبدء إنشاء طريق نقل يشمل خطوط النقل البحري والبرية والسكك الحديدية"، مشيرًا إلى أن المسار يهدف إلى نقل البضائع والشحنات من الهند وإيران إلى البلدان المحيطة ببحر قزوين ومن هناك إلى روسيا وألمانيا والعكس بالعكس على مسافة 7500 كيلومتر.





وأكد صفوت أنه قد تمت متابعة تنفيذ هذا الممر عن كثب منذ ذلك الحين، وتأجلت العملية بشكل متكرر بسبب ارتفاع تكلفتها.





ولفت إلى أن النقل عبر الممر الإيراني يمر بأربع مراحل، وبالتالي فإن تكلفة النقل تمثل 4 أضعاف تكلفة النقل عبر قناة السويس.





وقال صفوت: "فيما يتعلق بالسرعة، يستغرق الأمر 19 يومًا لشحن حاوية مباشرة من الهند إلى هامبورج في ألمانيا عبر قناة السويس، مقارنة بأكثر من 20 يومًا عبر الممر الإيراني، وهو ما يعني أن قناة السويس أسرع وأرخص بحسب صفوت".



