أخبار التوك شو..خبير موارد مائية: الوصول إلى حل في مفاوضات سد النهضة سهل..أردوغان يختطف معارضيه خارج تركيا للتنكيل بهم

قال خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، إن مصر كانت مرنة فيما يخص مفاوضاتها مع الجانب الإثيوبي وأيضا السودان، ولذلك يجب أن تكون إثيوبيا على قدر كاف من المرونة وليس التعنت.





وأضاف "أبو زيد" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" أن من الناحية الفنية والقانونية الوصول إلى حل في مفاوضات

سهل، ولكن إثيوبيا مازالت مستمرة في التعنت والمماطلة.





قال محمد أيمن عاشور نائب

وزير التعليم العالي

لشئون الجامعات، إن القطاع الطبي التابع لوزارة التعليم العالي بكل كلياته ، بدأ في وضع بنية أساسية، من أجل استمرار العمل في ظل جائحة كورونا.



وأكد عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج " مصر تستطيع " والمذاع عبر قناة "دى إم سي"،: أن "هناك ترحيبا كبيرا- وفقا للاستبيان- بالتعليم عن بعد، والامتحانات الـ أون لاين"، وهناك اتجاه لتقديم دعم مادي للطلاب لشراء أجهزة لاب توب شخصية لتدعيم منظومة التعلم عن بعد".

عرض الإعلامي محمد موسى وثيقة مسربة للأمم المتحده تكشف اختطاف أردوغان لمعارضيه خارج تركيا والتنكيل بهم.



