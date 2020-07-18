أخبار التوك شو..خبير موارد مائية: الوصول إلى حل في مفاوضات سد النهضة سهل..أردوغان يختطف معارضيه خارج تركيا للتنكيل بهم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:
محمد محسن يكشف سر غناء النشيد الوطني في هذا التوقيت
أكد الفنان محمد محسن، أن السبب الرئيسي في إعادة غناء النشيد الوطني هو أنه يحب التراث؛ موضحا أنه سبق وأن غنى عدد من أغاني التراث منها هويت لسيد درويش.
وأضاف محسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، تقديم هبة جلال، والمذاع عبر فضائية الأولي المصرية: "بحب أعيد أغاني التراث لأن التراث بتاعنا عظيم، وعملت أنا هويت لسيد درويش، وصدى أغنية اسلمي يا مصر دفعني لتصوير فيديو لها، والأغنية اتعملت ببساطة ووصلت للناس".
باحث: توغل تركيا في ليبيا يعلن قيام حرب عالمية
باحث: توغل تركيا في ليبيا يعلن قيام حرب عالمية
فتح محمد ربيع الديهي، الباحث المتخصص في الشأن التركي، النار على النظام التركي، مشيرا إلى أن هذه الدولة لا تريد الخير لأحد.
وأضاف "الديهي"، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية نانسي نور، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن أوروبا ترغب في حل سلمي بليبيا، بينما أردوغان يستغل صبر المجتمع الدولي عليه، ويستغل العلاقات التي كانت موجودة في السابق.
وتابع الباحث المتخصص في الشأن التركي، أن تركيا ليست عضوًا بالاتحاد الأوروبي، مستدركا أن المواطن الأوروبي يستشعر خطر التواجد التركي في ليبيا.
رغم مماطلة إثيوبيا.. خبير الموارد المائية: الوصول إلى حل في مفاوضات سد النهضة سهل.
رغم مماطلة إثيوبيا.. خبير الموارد المائية: الوصول إلى حل في مفاوضات سد النهضة سهل.
قال خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، إن مصر كانت مرنة فيما يخص مفاوضاتها مع الجانب الإثيوبي وأيضا السودان، ولذلك يجب أن تكون إثيوبيا على قدر كاف من المرونة وليس التعنت.
وأضاف "أبو زيد" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" أن من الناحية الفنية والقانونية الوصول إلى حل في مفاوضات سد النهضة سهل، ولكن إثيوبيا مازالت مستمرة في التعنت والمماطلة.
دعم مادي لشراء أجهزة لاب توب شخصية .. التعليم العالي تزف بشرى للطلاب
قال محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، إن القطاع الطبي التابع لوزارة التعليم العالي بكل كلياته ، بدأ في وضع بنية أساسية، من أجل استمرار العمل في ظل جائحة كورونا.
وأضاف "أبو زيد" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" أن من الناحية الفنية والقانونية الوصول إلى حل في مفاوضات سد النهضة سهل، ولكن إثيوبيا مازالت مستمرة في التعنت والمماطلة.
دعم مادي لشراء أجهزة لاب توب شخصية .. التعليم العالي تزف بشرى للطلاب
قال محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، إن القطاع الطبي التابع لوزارة التعليم العالي بكل كلياته ، بدأ في وضع بنية أساسية، من أجل استمرار العمل في ظل جائحة كورونا.
وأكد عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"،: أن "هناك ترحيبا كبيرا- وفقا للاستبيان- بالتعليم عن بعد، والامتحانات الـ أون لاين"، وهناك اتجاه لتقديم دعم مادي للطلاب لشراء أجهزة لاب توب شخصية لتدعيم منظومة التعلم عن بعد".
عرض الإعلامي محمد موسى وثيقة مسربة للأمم المتحده تكشف اختطاف أردوغان لمعارضيه خارج تركيا والتنكيل بهم.
وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن مقرري الأمم المتحدة المكلفين بفحص ملف حقوق الإنسان بتركيا والاختفاء القسري لبعض معارضي أردوغان خارج تركيا وخطفهم بواسطة أعضاء البعثات الدبلوماسية الأردوغانية ومخابراته أعدوا رسالة مشتركة ووجهوها إلى الحكومة التركية، أعربوا فيها عن قلقهم إزاء الممارسات الممنهجة لعمليات الاختطاف خارج أراضي الدولة، والتي تجري برعاية تركية، وتقوم من خلالها بتنفيذ عمليات عودة قسرية لمواطنين أتراك من عدة دول.
مبيحبش خلفة البنات.. تفاصيل كسر أب لقدم رضيعته الـ5 أشهر|شاهد
قال صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، إن خط نجدة الطفل رصد خبرا منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي حول رضيعة 5 شهور، تعرضت للاعتداء من قبل والدها، متابعا: حاولنا أن نصل إلى الأم.
وواصل قائلا خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن الأم قامت بنشر فيديو لحالة الطفلة على إحدى القنوات، ومن ثم تم التواصل مع الأم، وتبين أن الأم والطفلة مقيمتان في المرج مع الزوج.
مصطفى بكرى لـ خالد المشرى: انظر لنفسك في المرآة لتعرف العملاء.
كشف الإعلامي مصطفى بكرى، ردود الأفعال حول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية بالأمس.
وأضاف بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن لقاء الرئيس بمشايخ ليبيا، أثار قلق، رجب طيب أردوغان والميليشيات المسلحة.
مدير الدفاع الوطنى الأسبق: الجيش المصري تطور بشكل غير متوقع بعد 30 يونيو
قال صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، إن خط نجدة الطفل رصد خبرا منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي حول رضيعة 5 شهور، تعرضت للاعتداء من قبل والدها، متابعا: حاولنا أن نصل إلى الأم.
وواصل قائلا خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن الأم قامت بنشر فيديو لحالة الطفلة على إحدى القنوات، ومن ثم تم التواصل مع الأم، وتبين أن الأم والطفلة مقيمتان في المرج مع الزوج.
مصطفى بكرى لـ خالد المشرى: انظر لنفسك في المرآة لتعرف العملاء.
كشف الإعلامي مصطفى بكرى، ردود الأفعال حول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية بالأمس.
وأضاف بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن لقاء الرئيس بمشايخ ليبيا، أثار قلق، رجب طيب أردوغان والميليشيات المسلحة.
مدير الدفاع الوطنى الأسبق: الجيش المصري تطور بشكل غير متوقع بعد 30 يونيو
قال اللواء محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، إن القوة العسكرية كانت قديما تحسب بقوة الفرد، لكن الآن يتم النظر إليها باعتبارات القوة الشاملة مثل الوضع السياسى والاقتصادى وقوة السياسة الخارجية.
وأضاف "الغبارى" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" إننا داخلنا حرب 67 بدون تجهيز المسرح العالمى فتعرضنا لخسارة كبيرة، لكننا تدراكنا ذلك فى حرب أكتوبر عام 1973 وحققنا انتصار أذهل العالم كله.
فلوكس: مدبولي كان كارثة كوميديا.. والمهندس لا يستطيع الارتجال
أشاد الفنان فاروق فلوكس بالفنانين الراحلين عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس.
أشاد الفنان فاروق فلوكس بالفنانين الراحلين عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس.
وتابع "فلوكس" خلال برنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "مدبولى كان كارثة فى التمثيل الكوميديا وإخراج كمان، لافتا إلى أن مدبولى جعل طاقم العمل يبكى أثناء تسجيل أغنية زمان وكان ياما كان من فيلم مولد يا دنيا".
بشير الديك: أحمد زكي صور "حليم" وهو على فراش الموت
بشير الديك: أحمد زكي صور "حليم" وهو على فراش الموت
قال السينارست الكبير بشير الديك، إن سندريلا الشاشة الفنانة الكبيرة سعاد حسنى، كانت فنانة استثنائية، وكانت قطعية واحدة هى والفنان الراحل أحمد زكى.
وأضاف "الديك" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN"، أن الفنان أحمد زكى صديق عمره، وهو فنان وشخص استثنائى يستحق أن يحكى عنه من خلال أعمال فنية كثيرة، وكان فنانا شديد الذكاء والخصوصية، حتى أنه صور فيلم حليم وهو على فراش الموت، وكان الأطباء ينقلونه للاستديو لتصوير مشاهده.