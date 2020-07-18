عصام عبدالفتاح: أبو جريشة لم يتعرض للظلم والجمعية العمومية ستحسم بند الـ 8 سنوات..فيديو

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق في

رئيس الاتحاد السابق ساندوا ابو جريشة كثيرا في عدة مواقف ابرزها في امم افريقيا 2019 وكأس العالم مشددا ان تعرضه للظلم

في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أنه وهاني

وأكمل أن موقفه كان رافض تماما للاستعانه بحكام

في مباريات

الدوري المصري

ولكن الاغلبية في الاتحاد وافقوا على الامر خوفا من الازمات مع اندية الدوري المصري

أجانب