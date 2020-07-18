عصام عبدالفتاح: أبو جريشة لم يتعرض للظلم والجمعية العمومية ستحسم بند الـ 8 سنوات..فيديو

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق في اتحاد الكرة أن الحكم الدولي جهاد جريشة لم يتعرض لأي ظلم في القائمة الدولية مشددا أنه حكم جيد ومميز.
وأضاف عصام عبد الفتاح في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أنه وهاني أبوريدة رئيس الاتحاد السابق ساندوا ابو جريشة كثيرا في عدة مواقف ابرزها في امم افريقيا 2019 وكأس العالم مشددا ان تعرضه للظلم أمر خاطئ تماما وغير صحيح.
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وأكمل أن موقفه كان رافض تماما للاستعانه بحكام أجانب في مباريات الدوري المصري ولكن الاغلبية في الاتحاد وافقوا على الامر خوفا من الازمات مع اندية الدوري المصري
اما عن لائحة الاتحاد الجديدة فأكد الجمعية العمومية هي التي ستحسم امر بند الـ 8 سنوات واضافته من عدمه