محمد جودة: ما فعله أسامة حسن عيب وسيتم معاقبته بالقانون..فيديو

ومدرب نادي طلائع الجيش سابقا، أنه تلقى عرضا من نادي فيرونتينا الإيطالي بعد تجربة احترافه في سويسرا.

أكد محمد جودة، نجم

وتابع: "كما أنني كنت على وشك الانتقال لبايرن ليفركوزن الألماني".

وأضاف إن ما فعله أسامة حسن، لاعب الزمالك سابقا، أمر مسيء للجميع من جماهير كرة القدم المصرية.





وأكد "منقدرش نقول عليه لاعب ولكنه شبه لاعيب ولا أرغب في ذكر اسمه ولكنه صاحب الفيديو العاري".





وتابع: "هذا الشخص لا ينتمي إلى أي نادي وهو يرغب في الشهرة فقط ولكن الطريقة دي عيب جدا".





وأتم: "تم تقديم عدد من المحاضر ضده وهيتم معاقبته قانونيا.