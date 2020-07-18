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سيارات

الأوراق المطلوبة لتحويل سيارتك من بنزين إلى غاز.. تعرف عليها

السبت 18/يوليه/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكدت وحدات تراخيص السيارات على مستوى الجمهورية أنه يشترط وجود شهادة من محطة تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز تتضمن أنبوبة الغاز وتعمل بكفاءة تامة بالإضافة إلى أنه يتم الترخيص للسيارة بنفس الرسوم والإجراءات للسيارات التي تعمل بالبنزين ومن المعروف أنه يتم تحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي بمحطات مخصصة الوقود مقابل 8 آلااف جنيه
 أما بالنسبة للمستندات المطلوبة لتحويل السيارة من البنزين إلى الغاز هي كالآتي :

صورتان لبطاقة الرقم القومي سارية
صورتان من رخصة السيارة بمدة سريان لا تقل عن شهر من تاريخ التعاقد
إيصال مرافق حديث "كهرباء –غاز –مياه" باسم مالك السيارة
استمارة فحص مجانية متوفرة داخل مراكز تحويل السيارات
فى حالة تقسيط قيمة التجهيزات يضاف إلى الشروط السابقة ضامن

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تتراوح أسعار تعديل السيارات من 5 آلاف إلى 7 آلاف جنيه
كما تتم هذه العملية من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهي دائرة البنزين بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي غاز طبيعي/ بنزين.
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