الأوراق المطلوبة لتحويل سيارتك من بنزين إلى غاز.. تعرف عليها

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أماني نوار

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة لتحويل السيارة من البنزين إلى الغاز هي كالآتي :



صورتان لبطاقة الرقم القومي سارية

صورتان من رخصة السيارة بمدة سريان لا تقل عن شهر من تاريخ التعاقد

إيصال مرافق حديث "كهرباء –غاز –مياه" باسم مالك السيارة

استمارة فحص مجانية متوفرة داخل مراكز تحويل السيارات

فى حالة تقسيط قيمة التجهيزات يضاف إلى الشروط السابقة ضامن

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تتراوح أسعار تعديل السيارات من 5 آلاف إلى 7 آلاف جنيه

كما تتم هذه العملية من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهي دائرة البنزين بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي غاز طبيعي/ بنزين.

أكدت وحدات تراخيص السيارات على مستوى الجمهورية أنه يشترط وجود شهادة من محطة تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز تتضمن أنبوبة الغاز وتعمل بكفاءة تامة بالإضافة إلى أنه يتم الترخيص للسيارة بنفس الرسوم والإجراءات للسيارات التي تعمل بالبنزين ومن المعروف أنه يتم تحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي بمحطات مخصصة الوقود مقابل 8 آلااف جنيهأما بالنسبة للمستندات المطلوبة لتحويل السيارة من البنزين إلى الغاز هي كالآتي :صورتان لبطاقة الرقم القومي ساريةصورتان من رخصة السيارة بمدة سريان لا تقل عن شهر من تاريخ التعاقدإيصال مرافق حديث "كهرباء –غاز –مياه" باسم مالك السيارةاستمارة فحص مجانية متوفرة داخل مراكز تحويل السياراتتتراوح أسعار تعديل السيارات من 5 آلاف إلى 7 آلاف جنيهكما تتم هذه العملية من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهي دائرة البنزين بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي غاز طبيعي/ بنزين.

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