سعد لمجرد يصل إلى 5 ملايين مشاهدة بكليب عدى الكلام.. فيديو

حققت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، نجاحا كبيرا، وتخطت حاجز الـ 5 ونصف مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".





وتقول كلمات الأغنية: "شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام

حاسس إني كده إبتديت .. أبقي رومانسي و ضعیف .. ليه نومي بقي خفيف .. كنت لما بنام بنام الجمال عدي الكلام .. تضحكي لي وتاخدي كام".

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