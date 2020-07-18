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فن

سعد لمجرد يصل إلى 5 ملايين مشاهدة بكليب عدى الكلام.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 05:02 ص
سعد لمجرد
سعد لمجرد
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نبيل العدوى

حققت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، نجاحا كبيرا، وتخطت حاجز الـ 5 ونصف مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".


وتقول كلمات الأغنية: "شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام

حاسس إني كده إبتديت .. أبقي رومانسي و ضعیف .. ليه نومي بقي خفيف .. كنت لما بنام بنام الجمال عدي الكلام .. تضحكي لي وتاخدي كام".


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"أدفع العمر اللي جاي .. بس و تردي السلام .. مش بأفور صدقيني .. حس بيا كلميني .. حتي لو موضوع غريب .. اللي طالبه تفهميني

ده أنا و الله إبن ناس .. مش بعاكس م الأساس .. هتقوليلي ده اندفاع .. يمكن تستغربيني .. أوعي تمشي و تسيبيني .. قبل ما أخلص كلام".


أغنية "عدى الكلام" كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.


   وتعد أغنية "عدى الكلام" الأولى باللغة المصرية لـ لمجرد، ويسعي من خلالها الوصول إلى جمهور المشرق العربي، وذلك بعد ان ‏حققت اغنيته "انت معلم " ما يقارب من المليار مشاهدة على اليوتيوب، تم تصوير الاغنية الجديدة "عدى الكلام" بـ سيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومان وتضمنت مشاهد اكشن والعاب السيرك المتنوعة‎.‎

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