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رياضة

علينا تطبيق رابطة المحترفين.. حسن المستكاوي: المنتخب ليس له ذنب فى إخفاقاته

السبت 18/يوليه/2020 - 05:02 ص
حسن المستكاوي
حسن المستكاوي
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محمد رشاد
انتقد الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي عدم وجود رابطة أندية محترفة حتى الآن في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم محملًا اتحاد الكرة المسئولية بداعي أنه يرغب في البقاء مسيطرًا على قرارات المسابقة بالكامل.

وقال المستكاوي خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي سيف زاهر: " حرام عليهم هما ليه مش عايزين يعملوا رابطة الأندية المحترفة حتى الآن".

وأوضح حسن المستكاوي: "الصحافة تحدثت في عام 1934 عن خروج منتخب مصر وطالبت بتطبيق الاحتراف ومنذ ذلك التوقيت لم نستطع تفعيله بالرغم من مطالبتهم بذلك بداعي أننا هواة لكننا حتى الآن لم نتمكن من تطبيق عالم الاحتراف".

وقال الناقد الرياضي الشهير: " كتبت منذ 20 عامًا مقالًا بعنوان (خناقة القرن) التي تحدث حاليا ومستحيل نمسك الربابة ونقعد نحكي أحزانا في نادي القرن لمدة 20 عامًا".

وأكد حسن المستكاوي أن الأهلي نادي القرن والزمالك سيتوجه للمحكمة الرياضية ولا توجد أزمة طالما أن هناك قضاء سيحكم الأمر في النهاية.

وشدد المستكاوي على أن فشل منتخب مصر ليس مرتبطا بعمل اتحاد الكرة لكن الأمر مرتبط بمسابقات وتنظيم جيد للنشاط وهي أمور يسأل عنها مجلس الجبلاية، مشددًا على أنه لا يمكن تقييم هاني أبوريدة أو عمرو الجنايني لأن الأمر منذ سنوات طويلة.
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