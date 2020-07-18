عصام عبد الفتاح: لم أجامل إبراهيم نور الدين .. وجريشة تسبب فى إيقاف الدوري

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، عدم انحيازه أو مجاملة الدولي إبراهيم نور الدين خلال فترة تواجده فى رئاسة لجنة التحكيم المصري خلال السنوات الماضية.





وأضاف عصام عبد الفتاح خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي سيف زاهر: "إبراهيم نور الدين في بداية فترتي كان أفضل حكم في مصر لذلك منحته الفرصة".





أوضح عصام عبد الفتاح: "جهاد جريشة تسبب في إيقاف الدوري 4 أشهر بسبب ضربة جزاء الزمالك الشهيرة، كما أخطأ في مباراة الأهلي واعتذر للنادي فكيف أمنحه مباريات القطبين".





وقال عبد الفتاح: " هاني أبو ريدة ساند جهاد جريشة كثيرا للمشاركة في المونديال وأسالوه عن ذلك كما أنه تعرض للانتقاد في البطولة العربية وحاولت مساندته كثيرًا لذلك لا يمكن أن يتهمنا أحد بعدم مساعدته".





وشدد عصام عبد الفتاح: " لابد من إعادة هيكلة التحكيم في مصر، رئيس لجنة الحكام في المستقبل لابد ان يكون ديكتاتور حتى يستطيع النهوض بهم".





وتحدث عصام عبد الفتاح على أنه حاول أن يمنح كل الحكام خلال الفترة التي تولى فيها المسئولية مشددًا على أنه راضي عن الفترة التي قضاها وأنه كان يأمل بأن يصل بهم الى العلامة الكاملة.





وأوضح أنه من الصعب أن يحصل الحكام على تعليمات من البعض لمنح فريق بطولة أو نتيجة مباراة وخلافه لأنه من رابع المستحيلات.