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خبير استراتيجي: أطماع أردوغان تسوقه للحرب في ليبيا..فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 05:02 ص
اللواء محمود زاهر،
اللواء محمود زاهر، خبير استراتيجي
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اسراء صبري
قال اللواء محمود زاهر، خبير استراتيجي، إن بداية الحرب تكون سهلة ولكن نهايتها لا يعرف أحد مصيرها وهذا قانون عسكري يدرس في الأكاديميات.

وأوضح "زاهر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"،، أن أردوغان تحرك مايقارب من 4000 و300كيلومن بلدة وحتى الشمال الليبي، متابعا: سيواجه مشكلة حقيقية بدخوله ليبيا خاصة أن المسافة بين قواته في ليبيا وبلاده كبيرة للغاية.

وأضاف نهاية الحرب تحدد غالبا أن تبادر باستباقية الضربة الأولى بين الأطراف المتنازعة، مؤكدا أنه لحسم أي معركة يجب الاستباق في توجيه ضربات عسكرية سريعة والعمل علي أن يكون الطرف الآخر "أرعن".

وشدد على ضرورة  أن يركز الجيش المصري على منع أي دعم بحري تركي للميليشيات التابعة لأردوغان في ليبيا".

وأشار إلى أن أطماع أردوغان هي التي تسوقه للدخول والحرب في ليبيا، وذلك بسبب تراجع الأوضاع في تركيا.
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