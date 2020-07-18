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رياضة

محمد جودة: تلقيت عرضا من فيورنتينا وكنت على وشك الانتقال لبايرن ليفركوزن

السبت 18/يوليه/2020 - 06:02 ص
محمد جودة
محمد جودة
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محمد رشاد
قال محمد جودة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومدرب نادي طلائع الجيش سابقا، إنه تلقى عرضا من نادي فيورنتينا الإيطالي بعد تجربة احترافه في سويسرا.

وأكد محمد جودة في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "بعد انتهاء إعارتي في الدوري السويسري تلقيت عرض من فيورنتينا الإيطالي ولكن الصفقة لم تتم، كما أنني كنت على وشك الإنتقال لبايرن ليفركوزن الألماني".

وفتح  لاعب الأهلي ومدرب نادي طلائع الجيش سابقا، النار على أسامة حسن، لاعب الزمالك سابقا، بعد قيام الأخير بنشر فيديو تضمن هجوم على بعض رموز القلعة الحمراء، على رأسها محمود الخطيب رئيس النادي، مؤكدا أن ما فعله أمر مسيئ للجميع من جماهير وكرة مصرية.
 
وأكد محمد جودة: "منقدرش نقول عليه لاعب ولكنه شبه لاعب ولا أرغب في ذكر اسمه ولكنه صاحب الفيديو العاري"، وتابع: "هذا الشخص لا ينتمي إلى أي نادي وهو يرغب في الشهرة فقط ولكن الطريقة دي عيب جدا"، وأضاف: "تم تقديم عدد من المحاضر ضده وهيتم معاقبته قانونيا".
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