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رياضة

الرغبة شرط أساسي.. فاروق جعفر: الزمالك لم يجبر أي لاعب على التوقيع

السبت 18/يوليه/2020 - 06:02 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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محمد رشاد
قال فاروق جعفر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق إن إدارة النادي تتبع سياسة مختلفة في التعاقدات وصفقات الفريق حسب احتياجات المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأضاف فاروق جعفر عبر قناة الزمالك، اليوم، أن ادارة النادي لا يمكن ان تجبر أي لاعب على التوقيع للنادي.

وتابع أن النادي أيضا لا يمكن أن يجبر لاعب على التوقيع على عقود بيضاء ثم كتابة العقود، مؤكدا أن ادارة الزمالك لابد ان تحصل على موافقة اللاعب ثم تسلك الطرق الشرعية في إتمام الصفقة.

وتابع ان رغبة اللاعب شرط أساسي في الزمالك من أجل إتمام أي تعاقدات تحدث.

كما أكد نجم الزمالك السابق، أن الزمالك مازال يدفع ثمن أخطاء الإدارات السابقة قائلا: "الزمالك دلوقتي وقف على رجله، لكنه مازال يدفع ثمن الإدارات الضعيفة في السابق التي فرطت في حقوق النادي".
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