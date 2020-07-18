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فن

خلال موسم العيد.. فيلم شمس المعارف في صالات السينما بالسعودية

السبت 18/يوليه/2020 - 07:00 ص
شمس المعارف
شمس المعارف
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محمد نبيـل
ينطلق فيلم "شمس المعارف" في دور العرض بالمملكة العربية السعودية خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

الفيلم كان من المنتظر أن يفتتح مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي في شهر مارس المقبل بجدة، وذلك قبل إلغاءها بسبب فيروس كورونا.

الفيلم من إخراج فارس قُدس وإنتاج وتمثيل صهيب قُدس، ويتناول جيل الشباب السعودي الذين غيّر دخول الإنترنت مجرى حياتهم.


وتدور الأحداث في عام 2010، حيث ذروة صناعة المحتوى السعودي على الإنترنت، وتروي قصة حسام (براء عالم)، وهو طالب على وشك إنهاء المرحلة الثانوية، يجد نفسه مهتمًا بصناعة المحتوى، مما يدفعه إلى إهمال دراسته.

وينضم إليه صديقه المقرّب معن (إسماعيل الحسن)، والصديق الذي كان عدوًا إبراهيم (أحمد صدّام)، والمدرّس عُرابي (صهيب قُدس)؛ يجمعهم عالم الإنترنت وما يوفره من إمكانيات ومساحة للحرية والإبداع حتى يقرر الفريق إنتاج فيلم رعب دون ميزانية، وهي مغامرة كبيرة لا يوافقهم عليها المحيطون بهم، خصوصًا أنها ستضع مستقبلهم في خطر!.
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