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منوعات

سقطت شجرة ضخمة عليها.. أم تنجو من الموت المحقق.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 07:37 ص
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت لقطات صادمة، اللحظة هروب أم من الموت  المحقق، عندما سقطت شجرة على كرسي الشمس أثناء جلوسها عليه لتتمتع بقراءة  كتابًا.


ويظهر عبر أحد كاميرات المراقبة المنزلية، في ألفاريتا بولاية جورجيا الأمريكية، صوت تكسير عاليًا أثناء جلوس الأم على كرسيها  في الشمس بينما يلعب لطفلها  في المسبح.


وكان رد فعل الأم سريع عندما صاح ابنها " اركضي يأمي"، لتفر من على كرسيها قبل أن تسقط الشجرة الضخمة على رأسها.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، بدء الحادث حين كانت الأم تجلس على كوسيها في حديقة منزلها بينما كان يسبح اولادها في حمام السباحة.


وخلال جلوس الأم سمعت صوت تكسير مرعب، لينبها ابنها وهو يصرخ لكي تركض من على كرسيها وخلال ثواني، من هروب السيدة مو على مقعدها، سقط شجرة ضخمة عليه، لتنجو الأم من الموت المحقق.



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