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رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل الهجوم على الخطيب.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي.. شكوى جديدة من كهربا ضد الزمالك

السبت 18/يوليه/2020 - 08:02 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية و العالمية ، والتي جاءت كالتالي :


أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا يفهم سبب إصرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تقديم بلاغات ضده.


قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه اخطأ كثيرا بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي وقتها.


قرر المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك فصل نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك.


كشف هشام بن صالح، وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف اللاعب مع الأهلي في الموسم الجديد. 


علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، اليوم الجمعة، على تأهل فريقه ألميريا للملحق المؤهل للدوري الإسباني، وفشله في التأهل المباشر لـ الليجا.


رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار قناة النادي الأهلي بتقدم برنامج تحت اسم "6-1".


نفى أشرف عبد العزيز محامي صالح جمعة صناع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن يكون قد وقع للزمالك قائلًا أن اللاعب عقده مستمر في صفوف الفريق ولديه رغبته في اقناع المدير الفني رينيه فايلر بمنحه الفرصة.


قال أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبد المنعم "كهربا" إنه يتوقع أن يصدر القرار الأول من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى المتبادلة مع الزمالك الشهر القادم، قائلًا أنهم تقدموا بشكوى جديدة.


فتح  الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، النار على قناة النادي الأهلي بعد الأنباء المتداولة بشأن برنامج جديد مقرر تقديمه على القناة عقب الانتهاء من تطويرها.
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