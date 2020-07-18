أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل الهجوم على الخطيب.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي.. شكوى جديدة من كهربا ضد الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية و العالمية ، والتي جاءت كالتالي :









أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا يفهم سبب إصرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تقديم بلاغات ضده.







قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه اخطأ كثيرا بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي وقتها.





