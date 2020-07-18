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مرأة

يرفع المناعة ويحمي من كورونا.. علاج طبيعي لنزلات البرد

السبت 18/يوليه/2020 - 07:16 ص
علاج لنزلات البرد
علاج لنزلات البرد
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أسماء عبد الحفيظ

يعاني بعض الأشخاص فى الوقت الحالى من الإصابة بنزلات البرد نتيجة لارتفاع درجة الحرارة وكثرة أدوات التبريد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الحصول على علاج طبيعي يرفع المناعة ويعالج نزلات البرد.

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أفضل علاج للبرد وهو عبارة عن الاتي

الثوم

أظهرت دراسة أن الثوم يحمل خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

الثوم يعزز الجهاز المناعي للمرأة وهذا بدوره يساعد في الوقاية من نزلات البرد والحفاظ على حمل صحي.

من المهم تناول الثوم بكميات معتدلة أثناء الحمل لتقليل خطر تسمم الحمل واحتباس البروتين في البول.

ويجب على النساء الحوامل المصابات باضطرابات الغدة الدرقية تجنب استخدامه.

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