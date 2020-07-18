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منوعات

لأول مرة.. باحث مصري يبني مجهرا ضوئيا لرؤية حركة الـDNA

السبت 18/يوليه/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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احمد شريف

نشرت مجلة "ساينس" العلمية، دراسة حول مجهر ضوئي لديه قدرة على رؤية حركة ال" DNA" بالكامل في الخلايا  الحية بدقة النانومتر ولمدة طويلة، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها العلماء من رؤية ألياف المادة الوراثية DNA.



وهذا النجاح تمكن منه الباحث المصري الدكتور هيثم شعبان وفريقه البحثي، عبر بنائهم ميكروسكوبا ضوئيا عالي الدقة، ساعدهم على مشاهدة الـ DNA في الخلايا البشرية.



وفي تصريحاته للمجلة العلمية، أوضح الدكتور هيثم شعبان، أن هذه التقنية تستخدم في تشخيص الأمراض الجينية وفي الطب الشخصي، لافتا إلى أن تلك التكنولوجيا ستساهم في فهم كيفية فقدان الخلايا السليمة هويتها، وتتحول لخلية سرطانية.


 

وأفاد الدكتور المصري في تصريحاته، بأنه تم تطوير هذه التقنية عبر دمج الميكروسكوب الضوئي الفلوريسيني بإحدى طرق الذكاء الاصطناعي، ومن خلال هذه التقنية الحديثة استطاع العلماء رؤية وبحث التفاعل الديناميكي داخل الخلية السرطانية.



وذكرت المجلة أن الباحث المصري هيثم أحمد شعبان تقلد منصب باحث في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في لوزان. وقبل انضمامه، كان باحثًا بعد الدكتوراه في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية  والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي في تولوز.



وكان شعبان حصل فى ٢٠١٥ على دكتوراه مزدوجة في فيزياء البصريات والضوئيات من جامعة إيكس مرسيليا في فرنسا تحت إشراف الأستاذة الدكتورة صوفي براسيلت، ومن  المختبر الأوروبي للتحليل الطيفي غير الخطي بجامعة فلورنسا في إيطاليا، تحت اشراف الدكتور فرانسيسكو بافوني، كما تم تعيين شعبان باحثًا دائمًا في المركز القومي للبحوث في مصر.

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