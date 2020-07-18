سباق فورمولا1.. المجر يتصدر التجارب الحرة الثانية

قدم الألماني سبيستيان فيتيل سائق فريق فيراري أفضل أداء له في موسم فورمولا 2020 خلال التجاري الحرة الثانية الممطرة في جائزة المجر الكبرى وذلك بمساعدة غياب 7 سائقين عن تحقيق أي زمن
كانت الامطار الكثيفة المتهاطلة على حلبة المجر تسببت في تأخير انطلاق عدد كبير من السائقين انتظارا لتحسن الأوضاع وانخفاض كمية المياه الموجودة على أرض المضمار.
وقرر بعض السائقين أخذ المغامرة والتحرك من أجل استغلال ماتبقى من وقت على الحلبة التي لم تكن تزال عن مجزة تمام
ومن خلال التجارب الثانية تمكن سيرجيو بيريوز ولانس سترول فريق ريسينج بويت إكمال عدد من اللفات وهو ما نجح أيضا كل م كيمي رايكونن وبيبر جاسلى.
وسنجد من خلال محاولات السائقين للخروج بأفضل الازمنة تسببت الامطار في انزلاق عدد من السيارات خارج مسار الحلبة أو حدوث بعد الانزلاقات
كانت الامطار الكثيفة المتهاطلة على حلبة المجر تسببت في تأخير انطلاق عدد كبير من السائقين انتظارا لتحسن الأوضاع وانخفاض كمية المياه الموجودة على أرض المضمار.
وقرر بعض السائقين أخذ المغامرة والتحرك من أجل استغلال ماتبقى من وقت على الحلبة التي لم تكن تزال عن مجزة تمام
ومن خلال التجارب الثانية تمكن سيرجيو بيريوز ولانس سترول فريق ريسينج بويت إكمال عدد من اللفات وهو ما نجح أيضا كل م كيمي رايكونن وبيبر جاسلى.
وسنجد من خلال محاولات السائقين للخروج بأفضل الازمنة تسببت الامطار في انزلاق عدد من السيارات خارج مسار الحلبة أو حدوث بعد الانزلاقات
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اما بعد مرور نصف التوقيت المخصص للجولة الحرة الثانية من التجارب قرر فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس بالإضافة إلى شار لوكلير وسبيتسيان فيتيل سائقا فيراري من محاولة تحقيق أزمنة على المضمار.