بفستان أحمر أمام مراية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيدى كرم

نشرت الفنانة هيدى كرم صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"





وظهرت هيدي فى الصورة بإطلالة جذابة بفستان أحمر من أمام إحدى المرايات.





ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها الكثير من جمهورها، وجاءت ابرز التعليقات كالآتى :





قمر ماشاء الله _ اية الجمال دة - احلى هايدى





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