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فن

بفستان أحمر أمام مراية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيدى كرم

السبت 18/يوليه/2020 - 07:18 ص
هيدي كرم
هيدي كرم
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة هيدى كرم صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" 

وظهرت هيدي فى الصورة بإطلالة جذابة بفستان أحمر من أمام إحدى المرايات.

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها الكثير من جمهورها، وجاءت ابرز التعليقات كالآتى :

قمر ماشاء الله _ اية الجمال دة - احلى هايدى 

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يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.
بفستان أحمر أمام مراية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيدى كرم
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