بتكلفة 167 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ سوق العريش المطور للجملة



وقال محمد عيد اللواء، المدير التنفيذي للسوق، إن السوق يقع على مساحة 60 ألف متر مسطح «14 فدانا»، بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولي «العريش/ القنطرة شرق».



وأشار إلى أنه تم استلام المنشآت الداخلية كاملة التشطيب، إلى جانب المرافق الداخلية، كما تم استلام المرافق الخارجية للمشروع سواء شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي خلال أيام.



كما أن السوق يضم مكاتب للخدمات الحكومية منها: مكتب شهر عقاري، ومكتب تأمينات، ومكتب تموين، ومبني خدمات إداري، وبنك حكومي، وشبكة مرافق، ونقطة شرطة، ونقاط للدفاع المدني والإطفاء، إسعاف، والأمن الإداري، وساحتي انتظار للسيارات وخزان مياه سعة ألف متر مكعب، وأسوار خارجية.





انتهت مديرية الإسكان بمحافظة شمال سيناء ، من تنفيذ سوق العريش المطور ضمن ال أسواق التي يجرى تنفيذها في مدن المحافظة تمهيدا للافتتاح.وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، إن التكلفة التقديرية للسوق تقدر بنحو 167 مليون جنيه؛ وأن سوق الجملة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة في مدينة العريش، وسيحدث نقله نوعية في المحافظة، وتم تصميمه ليكون على أحدث طراز، حيث تم تجهيزه بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المطورة.كما يحقق السوق خدمة توفير الخضراوات والفاكهة، خاصة وأنه مجهز بإمكانيات حديثة ووسائل أمان عالية من نوعها، كما يعد واجهة عمرانية جديدة للمحافظة والذي يقع على مدخل العريش الغربي بمحاذاة جنوب الطريق الدولى العريش القنطرة شرق.وقال المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة،ةإن السوق يضم 19 صالة منها "12 صالة لبيع الخضار والفاكهة، و2 صالة لبيع الأسماك، وصالة للدواجن، 2 صالة لبيع لحوم وجبن ومصنعات لحوم.وصالة المزادات ,علاوة علي 12 محلات فوارغ، 6 محلات خدمة، 8 ثلاجات تبريد وتجميد - مطعم وكافتيريا - مصنع ثلج، علاوة على إقامة مباني خدمات متكاملة.