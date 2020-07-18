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محافظات

حملات نظافة بقرى ومدن شمال سيناء للحفاظ عليها من التلوث

السبت 18/يوليه/2020 - 08:46 ص
صدى البلد
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احمد صالح
نظمت محافظة شمال سيناء؛ حملات نظافة موسعة في مختلف الأحياء والتجمعات والقرى على مستوى مراكز ومدن المحافظة بصفة يومية للحفاظ على المدن الخالية من التلوث.


وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه يتم رفع 154 طنًا من القمامة بصفة يوميه من داخل القرى والمدن على مستوى مراكز المحافظة.


وقال المحافظ إنه يتم تنفيذ 8 حملات للنظافة في مجالس المدن، حيث تم رفع 120 طنًا من القمامة في مدينة العريش العاصمة، و18 طنًا بالشيخ زويد، و15 طنًا بمدينة بئر العبد، وطن بكل من الحسنة ونخل، بواقع نصف طن من كل مركز.


وأضاف أن كل مجلس مدينة يتولى توفير المعدات اللازمة لرفع مخلفات القمامة بعد تجميعها في مواقع وسيطة حتى يسهل عمليات النقل.


ولفت المحافظ إلى أنه تم تحديد أماكن مقالب قمامة خارج المدن والعمل على التخلص منها بالدفن أو الحرق بدون تأثير الدخان الناتج عن عملية الحرق على السكان، حيث يتم تجهيز مدفن صحي بمدينة العىيش بالتنسيق مع وزارة البيئة.


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حملات نظافة بقرى ومدن شمال سيناء للحفاظ عليها من التلوث
حملات نظافة بقرى ومدن شمال سيناء للحفاظ عليها من التلوث
حملات نظافة بقرى ومدن شمال سيناء للحفاظ عليها من التلوث
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