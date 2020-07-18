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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. أمريكا تسجل 927 حالة وفاة و77638 إصابة جديدة بـ كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 08:36 ص
كورونا يفتك بـ أمريكا
كورونا يفتك بـ أمريكا
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سمر صالح
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، السبت، تسجيل 77638 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و927 وفاة خلال الــ 24 ساعة الماضية، في ارتفاع قياسي لليوم الثالث على التوالي.

وأكدت جامعة "جونز هوبكنز"، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ نحو 3,64 مليون إصابة، فيما حصد الفيروس أرواح 139128 شخصًا منذ بداية أزمة كورونا في ديسمبر الماضي.

وتراوح عدد الإصابات الجديدة المسجلة يوميًا على مدار الأيام العشرة الأخيرة بين 55 و77 ألف إصابة، وتعادل هذه الأرقام ضعف تلك التي كانت تسجل في إبريل الماضي في إشارة إلى انتشار الوباء بصورة كبيرة في جميع الولايات الأمريكية.

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