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أخبار العالم

بعد إدانته بغسيل أموال فى فرنسا.. تورط مستشارين إسرائيليين لـ رفعت الأسد

السبت 18/يوليه/2020 - 08:59 ص
رفعت الأسد
رفعت الأسد
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سمر صالح
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن شخصيات إسرائيلية بارزة كانت ضمن الفريق الاستشاري لرفعت الأسد، الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، بعد ملاحقته القضائية في فرنسا، حيث عاش لسنوات عديدة.


وقالت "يديعوت" إن من بين مستشاريه عضو كنيست سابق من حزب "الليكود"، إضافة إلى مسئول كبير سابق في مكتب الحكومة الإسرائيلية، ومحام إسرائيلي معروف، ورجل أعمال يهودي ألماني، ورجل أعمال يهودي إسباني، واثنين من المحامين اليهود الفرنسيين المشهورين ومقابل خدماتهم، حصل بعضهم على أموال، لكن المبالغ غير معروفة.


وأدانت محكمة في باريس الشهر الماضي رفعت الأسد، باختلاس المال العام في سوريا وتبييض الأموال وامتلاك عقارات في فرنسا تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات جمعها بوسائل غير مشروعة.


وقضت المحكمة بسجن المسئول الرفيع في النظام السوري سابقا لأربع سنوات، وهو حكم يستبعد أن ينفذ بسبب تقدمه في العمر مع بلوغه 82 عاما وحاليا، لا يزال الأسد طليقا بانتظار استئناف الحكم، لكن المحكمة أمرت بمصادرة أصول العقارات التي يملكها في فرنسا وتقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار).
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