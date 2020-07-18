في يوم.. ألمانيا تسجل 529 إصابة جديدة بـ كورونا وحالة وفاة واحدة

أعلن معهد روبرت كوخ في ألمانيا ، اليوم السبت، تسجيل 529 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي عدد المصابين نحو 201372 حالة.





وأشار المعهد إلى أن عدد القتلى ارتفع بنسبة واحد إلى 9083 شخصًا خلال نفس الفترة الزمنية، وقد تعافى حوالي 187200 شخص منذ بدء تفشي المرض.





ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز، فإن الوباء أخذ في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، مع تجاوز عدد المصابين عالميا 14 مليون شخص.

وتم تسجيل ارتفاعات كبيرة في عدد الحالات في الولايات المتحدة والهند وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل وشيلي وبيرو.

وفي الوقت الحالي، لا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا ، مع إصابة أكثر من 3.6 مليون شخص وحوالي 140.000 حالة وفاة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية بعدد 2 مليون مصاب و 77000 حالة وفاة مؤكدة ، والهند مع مليون حالة ، وعدد الوفيات أكثر من 26000. تجري العديد من المختبرات تجارب للقاحات في محاولة لوقف الوباء.



