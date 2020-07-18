باحثو الرقابة الدوائية في مهب الريح.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت، ومنها:





أخبار اليوم

خبر للصحفي أحمد حمدي تحت عنوان: "السيسي يؤكد حتمية بلورة اتفاق قانوني حول قواعد ملء وتشغيل السد"





مقال للصحفي مجدي حجازي تحت عنوان: "باحثو الرقابة الدوائية.. في مهب الريح!"





الأهرام

الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يلتقي المدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك في مصر وشمال شرق أفريقيا





صدى البلد

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح الكيمياء.. اليوم

الصحة: 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة إسرائيل تفرض إغلاقًا جديدا لمكافحة "كورونا"



الوطن

طلعت: 4 وزارات ستشهد تطبيق حزم الخدمات الرقمية الجديدة بجميع المحافظات





اليوم السابع

التضامن: إنشاء 50 حضانة في الأسمرات 1و 2 و3 لتنمية مهارات الأطفال





مصراوي

"قومي الطفولة" يتدخل لإنقاذ 4 أطفال هربوا من سوء معاملة أبيهم بالمنيا





الشروق

العناني يلتقي بنائب وزير الثقافة البيلاروسي ويزور متحف التاريخ القومي لبيلاروسيا