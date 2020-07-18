تداعيات ودية الإسماعيلي وأسوان.. الجبلاية تفتح تحقيقا مع إداري بورتو

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني فتح باب التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة مع كارم محمود إدارى نادي بورتو والذى شارك فى إدارة مباراة الإسماعيلي وأسوان الودية.





وأدار طاقم تحكيمى لقاء الإسماعيلي وأسوان مكون من: حسن السندريسي حكم ساحة ويعاونه كل من كارم محمود وأشرف متولي حكمين مساعدين.





يأتي ذلك نظرا لمخالفة كارم محمود الحكم المساعد فى المباراة الودية تعليمات اللجنة الطبية للجبلاية بعدم خضوعه لاجراء مسحة كورونا قبل المشاركة فى إدارة اللقاء الودى.





كما شارك الحكم المساعد كارم محمود رغم أنه حكم متقاعد ضمن طاقم حكام لقاء الإسماعيلي وأسوان الودي، إلا أنه يعمل إداريا في نادي بورتو.



