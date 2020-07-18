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منوعات

جورج فلويد جديد في لندن.. شرطي بريطاني يضغط بركبته على عنق رجل أسود.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 09:31 ص
شرطي بريطاني يضغط
شرطي بريطاني يضغط بركبته على عنق رجل أسود
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رحيم يسري
واقعة جديدة تفتح ملف عنصرية الشرطة ضد السود، لكن هذه المرة في بريطانيا، حيث فجر مقطع فيديو لشرطي يضغط بركبته على عنق رجل أسود أثناء اعتقاله، موجة من الغضب، في حادث يشبه إلى حد كبير عملية القبض على الأمريكي ذي الأصول الإفريقية، جورج فلويد، والتي أودت بحياته وانفجرت بسببها موجة احتجاجات ضخمة.

يظهر في المقطع شرطة العاصمة البريطانية لندن، أثناء اعتقال مشتبه به على أحد الأرصفة، ليقوم الشرطي بالضغط بركبته بقوة على عنق الرجل الأسود، بينما يصرخ الأخير.

ويسمع في المقطع المشتبه به أثناء اعتقاله هو يصيح في الشرطي "ابتعد عن رقبتي"، بينما يقوم 2 من رجال الأمن بتثبيته أرضا.

وبينما تقول الشرطة إن المتهم كان يحمل سكينا في أحد الأماكن العامة، أثارت الواقعة قلقا من سلوك الأمن تجاه السود، حيث تم إحالة المقطع إلى المكتب المستقل للتحقيق في سلوك الشرطة بعد الفيديو المقلق.

واتخذت الشرطة قرارا بإيقاف الضابط الذي تم تصويره في المقطع عن الخدمة، بينما تم نقل الآخر من الخدمة، لكنها قالت إن القرار سيبقى قيد المراجعة.

ولقي المقطع رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي بين البريطانيين، معربين عن تعاطفهم مع الرجل الأسود الذي تسمع صرخاته "انزل عن رقبتي.. لم ارتكب خطأ"، فيما اعترفت الشرطة بأن المقطع "مقلق للغاية" وهو ما يستوجب فتح التحقيق واتخاذ تلك الخطوات. 
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