«عزل إسنا» يحتفل بوصول عدد المتعافين من كورونا لـ 1002 شخص ..صور

احتفل مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي في الاقصر ، بنهاية عمل الفوج التاسع والأخير من الفريق الطبي للعزل بالمستشفي بقيادة الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام المستشفي.





وقال الدكتور شريف شعبان، رئيس الفريق الطبي للعزل بالمستشفي، إنه تم تكريم الطاقم الطبى وكافة العاملين بالمستشفي من عمال في أقسام "الأمن والنظافة والمطبخ والصيانة والمعمل والأشعة والتمريض والصيادلة والإدارة".





وأشار إلى أنه شارك فى تقديم شهادات التقدير وميداليات رمزية؛ تكريما لما قدمه العمال من جهد فى الفترة الماضية، مشيرا إلى أن التكريم ليس بقيمته ولكن بالدفعة المعنوية الهائلة التى تلقاها جميع العاملين بالمستشفي.





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وأوضح أن الاحتفالية كانت بتحقيق المستشفي شفاء وخروج نهائى لـ 1002 مريض مصاب بـ فيروس كورونا وذلك بفضل إخلاص الفريق أفراد الفريق وإدارة داعمة.





وقال "لطالما تساءلت عن سبب ضآلة إصابات الفريق الطبى بالمقارنة بمستشفيات الجمهورية.. ولا أجد سببا إلا أننا سترنا أحزان الناس ورسمنا البسمة على وجوههم فسترنا الله ووضع الضحكة فى قلوبنا وعلى شفانا".





وكشف "شعبان" عن أنه تعلم خلال الأشهر الخمس الماضية للعزل الكثير من الأشياء، قائلا "تعلمت ان الله كبير، وأن العمر قصير، تعلمت أن تضيء شمعة خير أفضل ألف مرة من أن تلعن الظلام، تعلمت أن من جاء متخطيا دوره بالواسطة غالبا ما تتعقد خطوات علاجه وأن الله واسطة المهمشين، تعلمت أنه من الممكن أن تحارب مرضا جديدا ببعض الإمكانيات المتاحة وتحرز نجاحا نسبيا".





وتابع حديثه "تعلمت أن من يعملون بأيديهم يصممون بروتوكول علاج أفضل بمراحل ممن وراء المكاتب بالصحة، تعلمت أن دعاء المرضى طعمه أحلى من كل قنوات التلفاز وكل صفحات الجرائد محلى وأجنبى".



