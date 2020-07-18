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اقتصاد

المركزي الأوروبي يتوقع اتفاق قادة الاتحاد على صندوق التعافي قبل نهاية يوليو

السبت 18/يوليه/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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رويترز
توقع نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس أن يتوصل قادة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن إنشاء صندوق التعافي ”قريبا جدا“ وقبل نهاية يوليو.

وقال دي جيندوس خلال إحدى الفعاليات في العاصمة الإسبانية مدريد: ”آمل في أن يكون هناك اتفاق سريع نسبيا"

وأضاف: "لا أعرف إذا كان سيتم في نهاية الأسبوع الجاري، لكن بالتأكيد إذا لم يتم في نهاية الأسبوع الجاري، وهو الأفضل، فأنا مقتنع أنه سيتم إحراز تقدم مهم، وآمل في أن يكون هناك اتفاق قبل نهاية يوليو، وهو ما سيكون إيجابيا".

ويجتمع قادة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة في قمة تشهد محادثات مهمة بشأن خطة بمليارات اليورو لإنعاش اقتصاداتهم، وذلك في أول قمة مباشرة منذ دفعت جائحة فيروس كورونا التكتل صوب أحدث أزماته.
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