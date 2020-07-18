وزير العدل يقرر نقل جلسات محكمة فرشوط لشئون الأسرة

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، نقل مقر انعقاد جلسات محكمة فرشوط لشئون الأسرة إلى المقر الجديد الكائن بشارع مدخل فرشوط القبلي - بجوار كوبري أولاد علي - محافظة قنا بدلا من المقر الحالي.





وشمل القرار رقم 4075 لسنة 2020، أنه على الإدارات المختصة بوزاة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار على أن يعمل به اعتبارا من السبت 25 يوليو 2020.





وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعدلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعدلاته.